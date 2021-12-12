今年石美育獲得家扶中心頒發特殊貢獻獎，石美育說，母親是她的角色，也是上帝的恩賜，讓全家人都可以一起感受生命的喜悅。(吳建輝攝)

南投縣仁愛鄉55歲的石美育，投入寄養服務已經12年，照顧過8個孩子，其中6個月遭家暴導致腦傷的小如，才剛動完腦部手術就住到石美育家，她將小如視如己出，醫院奔波自製復健道具，小如現在已經能自行行走，去年石美育的女兒洪敏瑋也投入寄養服務；今年石美育獲得家扶中心頒發特殊貢獻獎，石美育說，母親是她的角色，也是上帝的恩賜，讓全家人都可以一起感受生命的喜悅。

人稱「美育媽媽」的石美育也是布農族的長老，年輕時與丈夫經營建築事業，42歲時因體力不堪負荷退休休息，但她認為上帝恩賜給她一個母親的角色，於是毅然決然投入寄養服務，一轉眼就過了12年，曾經照顧最大的孩子現在都已經20歲了。

石美育表示，過去與丈夫辛苦打拼工作，但家裡三個孩子她都是自己帶大，感謝上帝給她母親角色，才選擇將更多的愛與孩子分享，現在照顧的孩子雖然有特殊疾病，但她仍將所有的愛奉獻給孩子，期望他們能健康長大。

石美育33歲曾擔任幼教老師的女兒洪敏瑋，前年接受家扶中心訓練，去年1月也開始投入寄養家挺服務，洪敏瑋說一開始其實有點半開玩笑，結果媽媽真的幫她報名受訓，但從小跟著媽媽一起陪伴許多「兄弟姊妹」，因此現在的她有能力照顧別人，決定跟隨媽媽腳步，媽媽獲獎她相當高興，感謝主，以媽媽為榮。

南投家扶中心主任魏季李表示，南投每年平均會有60位需要安置寄養的孩童，家扶目前共有37戶寄養服務家庭，因此寄養服務遠遠不夠，每個寄養服務家庭都會分配到1至2位的孩童，除了感謝所有資深、特殊貢獻的寄養服務家庭外，也希望能有更多的家庭投入服務，讓受虐失依兒少都能找到一個溫暖有愛的家。