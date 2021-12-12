國民黨結合秋鬥和4大公投舉辦遊行，黨主席朱立倫、前總統馬英九，以及執政7縣市首長到現場聲援，但新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕未現身，對此，朱立倫重申，2位都已表達對公投的支持，不要被民進黨見縫插針。

在國民黨縣市長部分，嘉義市長黃敏惠、雲林縣長張麗善、新竹縣長楊文科、南投縣長林明溱、台東縣長饒慶鈴、金門縣長楊鎮浯等7縣市長皆出席，但卻不見具新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕。

朱立倫強調，侯友宜會用具體的行動，來表達對公投的支持，盧秀燕已經多次的，不管在議會公開的場合，都已經表達對公投全面支持，甚至對公投都有很多很多自己的意見，大家都一起推動，不要被民進黨見縫插針。

朱立倫表示，今天來到現場的縣市長，或是線上連線的，或是各地為公投打拚的縣市長，大家都是共同的目標、展現民意，讓大家能夠1218出來投票「四個都同意，台灣更美麗」。

此外，若公投通過行政院還是不承認的話，朱立倫表示，民進黨可以用各種奧步和各種獨裁的方式，但是對抗不了民意，對抗民進黨這樣鴨霸的政府，如果大家這樣吞下去，台灣還有民主的未來嗎？只有1218展現民意，才是展現出人民最大的力量，真正的勝利。