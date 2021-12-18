四大公投投票率低迷，截至目前為止，不同意票領先同意票，差距持續擴大。資深媒體人黃揚明表示，公投結論對民進黨而言是「笑傲江湖」、對國民黨則是「血流成河」。

黃揚明18日在臉書貼文表示，全國公投投票率約35％上下，對於喊出「4個同意」的國民黨而言，若同意票大於不同意票，只是因為沒達到495萬的門檻而未過，是還有藉口可以指稱多數民意支持這幾項公投案。但目前開票的趨勢，是4項公投案都明顯的不同意大於同意，不只是原本民調不同意大於同意的核四重啟案，連原本民調同意遠大於同意的反萊豬公投，趨勢都是如此。

黃揚明接著表示，這樣的結果，就是國民黨與所有在野黨的挫敗。執政的民進黨府院黨及黨團四方全面動員，以大選規格在全國舉辦千百場說明會，激起堅定的綠營支持者的投票動力，使得4項公投的不同意票均大於同意票。這對接下來台中第二選區補選，也會有鼓舞作用。

黃揚明指出，國民黨當然就進入找戰犯階段，國民黨除了少數年輕戰將外，多數黨內公職根本沒認真、也不在乎這場公投戰役。國民黨人根本不知道什麼叫做打選戰、什麼叫做吸引中間選民，此一問題無解，國民黨的版圖恐將越選越小。

黃揚明認為，公投結論對民進黨、國民黨而言都是4個字：民進黨：笑傲江湖；國民黨：血流成河。