四大公投案今天（18）投票，不同意票數大幅領先同意票。其中核四案，同意與不同意差距最大。資深媒體人黃暐瀚對此表示，搞成藍綠對決，怎麼會贏？這已經不是四大公投，而是2021年12月18日此刻，台灣藍綠支持者的對決。

黃暐瀚18日在Yahoo TV《鄉民大會》節目表示，國民黨從頭到尾就應該直接猛打反萊豬，其他的不要；而國民黨中央當時顯然認為4個公投要綁在一起，然後4個都過，結果搞成藍綠對決。但藍綠對決必須面對現實，此刻台灣基本盤，民進黨大概27%、國民黨只有18%到19%，國民黨基本盤少民進黨8、9趴，去跟它對決幹嘛？因當國民黨沒有專注的打一個公投，就沒有辦法發揮買iPad送電風扇，重點是，綠大於藍是基本盤，而民進黨戰略是藍綠對決，國民黨卻跟著跑下去對決，這怎麼會贏？

另外，針對最近的公投民調，黃暐瀚認為，民調是可信的，人心不可測，人心就是今天只有35%去投票。投票前一天民調，只有核四不同意多於同意，其他還是同意多於不同意，但因藍綠對決的關係，搞成這樣子，已經不是四大公投，這也就是2021年12月18日此刻，台灣藍綠支持者的對決。