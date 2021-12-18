四大公投開票仍在進行，不過截至目前，4項公投同意票皆落後不同意票數。新北市長侯友宜先前因未明確表示公投立場，引來藍營不滿，稍早不少網友看到開票結果，更湧入侯友宜臉書留言嗆聲稱「明年絕對不會投你」等語。

根據中選會開票結果，截至5時30分左右，四項公投票數皆有超過百萬，但全數不同意票皆領先，雖然票數接近，但也令不少藍營支持者失望，甚至傳出不滿聲浪，而侯友宜不表態的狀況，也使他間接成為網友出氣包。

侯友宜臉書各貼文紛紛被憤怒網友留言，有網友留言稱「侯市長，希望你不要再披著藍袍選市長」、「別再肖想大位。除非國民黨先倒」、「對你真的很失望」「原本是非黑白分明的鐵漢，怎麼現在會變成說不清楚自己立場的鄉愿政客呢」、「輸那麼多，誰要負責」。還有網友要侯離開國民黨。

但也有支持綠營網友留言稱，「看藍藍香內鬥就是舒服」、「侯市長很明智阿，深藍韓粉崩潰」、「侯市長做對的事，雖千萬人吾往矣」。