立法院院會今天把攸關大新竹合併的《地方制度法》修正草案，交付委員會審查。國民黨團表示，行政院必須針對《地制法》修法提出對應的版本，以及提出《行政區劃法草案》，將這兩個草案送交立院審查，立院在召開委員會審查法案前，應在立院及地方召開至少5至10場公聽會，聽取各方意見後再行審查。

針對竹竹併有關的《地方制度法》修法，國民黨團從未反對地方制度改革，更支持地方的資源應有效整併，促進地方長遠發展。但反對的是，倉促只為特定人、特定政黨，量身訂製的草率修法。立法院是人民的立法院不是民進黨的立法院，《地制法》也不是只適用於民進黨權貴的「特別法」。

國民黨團主張，《地制法》的修正必須針對現行的制度進行通盤檢討。不能只是為一市一縣、頭痛醫頭腳痛醫腳的「補釘式的修法」，這涉及地方制度長治久安，及全國民眾的權益，行政院不能没有立場，必須拿出版本送交立法院審查，立法院在召開委員會審查法案前，應在立法院及地方召開至少5至10場公聽會，聽取各方意見後再行審查。

國民黨團強調，要讓地方制度可長可久、全國資源合理配置，不能只是修正《地方制度法》，行政院必須同時檢討及修正現行「財政收支劃分法」中的「統籌分配稅款分配制度」，不能讓全台22縣市，「窮者越窮，富者越富」，甚至是「劫貧濟富」的狀況繼續下去。

國民黨團認為，全國各縣市現行資源分配不均的問題，必須在此次修法一併得到解決及改善。本屆立法院任期已過半，行政院至今尚未提出《行政區劃法草案》送交立法院審查，應在提出《地方制度法修正案》時，同時提出行政院版《行政區劃法草案》，才是負責任的修法。

最後，國民黨團敬告民進黨、黨團總召柯建銘、敬告民進黨立委們，不要得到權力就忘了人民，永遠不要忘了政府官員是人民的僕人，不是主人，若再這樣「惡奴欺主」下去，人民遲早會把你們趕下台的。