四大公投案今日（18）上午8點整開始投票，國民黨黨主席朱立倫現身新北市三重區五華國民小學投票所投票。朱表示，四大公投都是民生議題，盼民眾踴躍投票；至於昨晚選前之夜，似乎縣市首長都沒有到場，會不會擔心凝聚投票的狀況？朱則強調，這是在「見縫插針」，他認為這種行為大可不必。

朱立倫今日在投票所接受媒體聯訪表示，今天是台灣民主的展現，也是民意的展現，因為公投並不是某一個個人，不是某一個政黨會贏，而是讓大家展現出民意。這四大公投都是民生議題，我們也希望大家踴躍出來投票，展現出台灣民主的風範，讓我們民意能夠充分的展現。

被問到昨晚選前之夜，似乎縣市首長都沒有到場，會不會擔心凝聚投票的狀況？朱立倫表示，昨天黨中央一個一個縣市長都打電話，請大家不要到現場來，包括每一位他都傳訊了，特別請大家固守各縣市與催票；他認為，都到投票的最後一分鐘了，還有人要試圖來見縫插針，真的大可不必。

不僅如此，被問到昨晚選前之夜，縣市首長們都是預錄影片，唯獨新北市市長侯友宜、台中市市長盧秀燕、宜蘭縣縣長林姿妙都是新聞片段出現，是否刻意與黨中央保持距離？朱立倫回應，這些都是經過黨中央同意的，因為大家有不同的方式來表達對公投的支持。