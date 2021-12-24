對議員促成立數位治理局，台中市長盧秀燕指出，有的議員還建議成立護老樹局，須全盤考量員額、財務狀況、各局處發展公平性。（盧金足攝）

民進黨議員何敏誠（中）說，研考會和數位治理局很多業務重疊，數位治理局紙上談兵，他在民政委員會即以刪除研考會主管經費一元作提醒，並保留大會發言權。（盧金足攝）

台中市議員不分藍綠關切數位治理局成立進度，民進黨市議員何敏誠24日在議會酸市府慢半拍，日前桃園縣長鄭文燦來台中向他介紹年輕數位治理局長，但國民黨市議員劉士州提醒，快選舉了成立時機要注意，不要落入藏網軍的把柄。市長盧秀燕指出，有議員還建議成立「護老樹局」，須全盤考量員額、財務狀況、各局處發展公平性。

市議員林德宇、張家銨、何敏誠、賴佳微、劉士州、羅廷瑋24日質詢時關心市府數位治理局成立進度及數位市民卡推動狀況。

民進黨議員林德宇批評，台中e指通APP，在相關預算新增500萬元，預算額度到689萬8000元，過去許多議員建議台中e指通要做APP，市府執意要以Line帳號的形式推出服務，拖一年才增列預算做APP，市府不斷強調數位治理的重要，連數位治理局都還沒成立，根本就只是說空話。

國民黨議員劉士州提醒，現在快選舉了，新設數位治理局，恐遭批網軍藏身其中，落入別人的把柄，市府成立時機要多考量。

「研考會主管經費刪一元提出警告」，民進黨議員何敏誠說，研考會和數位治理局很多業務重疊，數位治理局紙上談兵，他在民政委員會即以刪除研考會主管經費一元作提醒，並保留大會發言權。

盧秀燕表示，議員提出新設立的局處三個以上，其中還包括護老樹也要求成立一個局，各界建議增設局處非常多，不論青年局、數位局都很好，市府須全盤考量員額、財務狀況、各局處發展公平性，例如市府重視青年就業創業，成立專責單位「青年事務股」，在各方面兼具情況下整體考量、全面協調。

對於推出數位虛擬市民卡近一年是否滿意，盧市長指出，的確還有一段距離要走，台中市直接透過網路或APP方式推動，當然市民還有一段學習及參與過程，相信一定會成功，這也是未來趨勢。

研考會主委吳皇昇表示，目前的台中e指通是使用網路頁面及Line平台，由於有許多議員建議，再加上市府內部及外界的分析評估，認為多建置APP來整合市府各局處的APP功能是一個很好的方向，所以明年就是要這樣子做。

吳皇昇強調，現有的Line帳號服務會繼續存在，研考會有發函給各機關，未來APP功能，如果格式上能與台中e指通做整合歡迎整合，有些APP在e指通之前就建置完成，技術有些問題。