公牛隊後衛拉文(Zach LaVine)再度觸發了聯盟的COVID-19健康與安全協議，可能缺陣10至14天。美媒ESPN記者沃納洛斯基(Adrian Wojnarowski)報導，替補前鋒布朗(Troy Brown Jr.)也一起進入隔離名單。本周三對陣活塞之前，公牛已累積9人觸發安全協議，勉強湊出剩下的9位球員上場（聯盟規定最少8位球員）。

另一位主力迪羅薩(DeMar DeRozan)，以及替補控衛懷特(Coby White)、替補後衛湯瑪斯(Matt Thomas)、小前鋒格林(Javonte Green)、替補前鋒小瓊斯(Derrick Jones Jr)、菜鳥多蘇姆(Ayo Dosunmu)、大前鋒史丹利強生(Stanley Johnson)都在隔離名單裡。

其中懷特確定感染了COVID-19。另有大前鋒威廉斯(Patrick Williams)本季受傷報銷。倒楣的史丹利強生剛剛與球隊簽下10天短約，一場都還沒打就要隔離10天。

短時間內失去這麼多人，肯定會衝擊公牛的戰績。特別是拉文、迪羅薩兩人，拉文場均26分、5.3籃板、4.2助攻，迪羅薩26.4分、5.3籃板、4.1助攻。今年4月（2020-21球季）拉文也觸發過一次安全協議，缺陣11場比賽才回歸，公牛最後在附加賽飲恨。

這一次公牛的局勢比較好，17勝10敗排行東區第3，下一場對手是聯盟最爛的活塞。目前能夠上場的主力只剩場均12.8分的「球哥」朗佐鮑爾(Lonzo Ball)以及場均15.2分的中鋒武切維奇(Nikola Vucevic)。武切維奇上個月確診COVID-19，缺陣7場之後回歸，與這次隊上的疫情爆發錯開時間。