「優質偶像」王力宏日前認了與高學歷嬌妻李靚蕾8年婚姻終結，當時聲明寫得簡短平靜，還說會當一家人，事後卻遭李靚蕾長文踢爆劈腿、召妓，甚至在她懷孕期間都還依然故我，她承擔家族催生壓力卻換來偽單親撫養3子女，並且「被離婚」，王力宏荒唐行徑讓外界震驚直呼毀三觀，名作家顏擇雅po文談到許多人在討論的召妓問題，直言更精采的「應該是這個神秘陪睡業者的嫖客名冊吧」。

王力宏離婚惹出大風波，李靚蕾不願被誤解，出面踢爆另一半黑暗面，等來的卻是前公公王大中親筆信怒批她未婚懷孕挾胎逼婚，還說兩人離婚時李靚蕾要求上億生活費及豪奢福利，同時澄清兒子沒出軌，但遭李靚蕾再發7點聲明，直言王力宏交往期間說要結婚生子而長期不戴套，待她懷孕後去問了王家家長，卻要求她墮胎，更喊話前公公，說王力宏劈腿、實錘召妓「也沒有告訴你吧？」，反攻次次強勁被封為「蕾神之鎚」。

作家顏擇雅昨(12/18)在臉書討論此事，表示眾人都說李靚蕾讀名校，所以文筆好是應該的，但她覺得奇怪，「在美國，大學可以申請到名校(普林斯頓那等級)的華人學生，要不就15歲前就去美國，要不就本來就念英文學校的」，因此華人學生普遍中文都不太好，所以看到李靚蕾文筆流暢覺得奇特，而說到李靚蕾，就想到她在5年內生了3名子女，如今離婚才終於吐露被夫家不斷催生並遭言語霸凌，讓顏擇雅感慨代理孕母應當合理化，「要不然，有些人妻嫁過去了小孩也生了才知男人只是要一個孕母，這太痛苦了」。

顏擇雅臉書發文。(翻攝自顏擇雅臉書)

至於王力宏被爆召妓，顏擇雅想到對岸性產業的金字塔頂端，「妓女接客接到優質偶像卻口風奇緊，管理一定超嚴，價格也驚人」，好奇這樣的陪睡女如何徵才？又如何品管跟如何與客人媒合，還得確保不傳染性病，覺得背後管理應當有一套專業系統，這樣的產業當然不只服務王力宏一個人，「一定也有許多嫖客有類似需求，口袋也一樣深，跟他同等級的嫖客有哪些？」，而如今外界在討論召妓名冊，但顏擇雅覺得，更精采的「應該是這個神秘陪睡業者的嫖客名冊吧」。