德國積極將疫苗施打年齡往下開放，首都柏林也加入這個行列，該市衛生官員12日宣布，5到11歲兒童獲准本周起接種新冠疫苗，第一劑施打輝瑞-BNT廠牌。

德國獨立疫苗顧問小組9日即提出建議，讓5到11歲已經罹病或密切接觸高風險群的兒童接種疫苗，該年齡層應打2劑輝瑞-BNT疫苗，兩劑之間須相隔3到6周。

北萊茵-西發利亞（ North Rhine-Westphalia）、漢堡（Hamburg）和巴伐利亞（Bavaria）等邦，也將在未來幾天內開放5到11歲年齡層接種疫苗。