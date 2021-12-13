農委會水產試驗所以近紅外光光譜儀（NIR）開發水產品揮發性鹽基態氮（VBN）的快速檢測方法，辨識率最高可達88.3％。作為水產供應業者、生鮮超市及團膳供貨者的自主品管工具，可快速、準確判定水產品的新鮮程度，且不具破壞性，提供安心安全的食品。

水試所表示，水產品自產地、拍賣、運輸、儲存至販售，各階段之低溫流通（冷鏈）容易因貯藏、運輸的溫度波動或保鮮不當而加速其腐敗，進而可能影響人體健康。水產品的鮮度為左右其品質及售價的關鍵因子，而快速和即時性的鮮度判定方法，不僅可做為食品工廠生產與管理的手段，更可維護消費者的食用安全。

水試所說明，揮發性鹽基態氮為判定水產品鮮度的法定指標之一，然依傳統法進行檢測時，常需進行魚肉破碎、均質、萃取及分析等多個步驟，不僅費時（約4小時）且具破壞性。而近紅外光光譜儀為具備快速（約30-60秒）、準確、非破壞性且不需化學處理之分析方法，水試所以吳郭魚為模式魚，利用NIR掃瞄魚體並同步測定魚肉VBN值，將1080組光譜圖譜與其對應的VBN值，以MATrix LABoratory軟體訓練機器學習判讀魚肉的鮮度並建立模組，再依據法規針對水產品VBN限量標準來做為鮮度分群及篩檢，結果顯示模組辨識率最高可達88.3％，達良好辨識率（85％）水平以上。

水試所利用NIR研發魚類鮮度模組做為快速檢測工具，藉由圖譜資料庫中數據的累積與結合計算模組，取代傳統較曠日廢時的鮮度分析法，可快速及非破壞性地鑑別水產品鮮度，確保水產品食用安全性。水試所現以吳郭魚為模式魚，未來將持續擴增其他大宗漁獲物來累積資料庫以優化其辨識率，以期作為快速判別鮮度之工具。