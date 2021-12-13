台中市北區60歲王姓男子不良於行，平日裡以輪椅代步，11日凌晨3時在被民眾發現跌坐在天津1街某民宅前，輪椅倒在路邊，民宅內的狗不停狂吠，王男急喊：「叫什麼叫！」，彷彿與狗吵架，恰遇其主人返家，趕緊協助王男報警助送返家。

台中市警二分局立人派出所指出，警員蔡衿伊、洪佳碩接獲報案後趕抵現場，到場時體重超過80公斤的王男，全身無力倒在地上，但仍持續與小狗「吵架」，員警將他攙扶起來坐上輪椅，王男坐好後情緒仍相當激動，兩名員警擔心他再次發生危險，決定推著輪椅將他送返300公尺遠的家中休息。

王男向警方說，自己跟小狗「吵架」擾民的行為，感到非常抱歉，解釋自己是因一時操作輪椅不慎跌坐在地，小狗又朝著他吠叫，覺得很倒楣，覺得被輪椅和小狗欺負，才會情緒失控，警方熱心協助讓他很感動。

台中市警二分局長陳家銘表示，員警視民如親，熱心協助民眾精神，值得做為其他員警榜樣，也呼籲家屬多多注意家中行動不便的長輩，對於他們所用以代步的輪椅等工具應特別留意保養，以確保使用安全。