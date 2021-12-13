民進黨提供

民進黨今天召開「1218民進黨打擊奧步小組」成立記者會，由黨發言人簡舒培、立委羅致政公布公投期間，民進黨蒐集各界舉發的「公投九大奧步」，提醒民眾注意來自境內、境外流竄的錯假訊息，別讓錯假的奧步影響投票。

本周六就要進行公投，民進黨預計周五晚上7時，分別於台北凱達格蘭大道、高雄台糖物流園區後方空地，舉辦最後兩場大型公投說明會。

羅致政表示，民進黨最近收到黨公職反映，混淆民眾視聽、投票意向的作為越來越多，這也凸顯了當時公投法相關配套修法過程當中，沒有顧慮到會有這麼多政治性的干擾，所以我們今天把這幾個奧步點出來，希望民眾能夠特別的留意，同時也呼籲任何有心人士，不要做影響、干擾民眾行使公民投票的權利。

羅致政說明「公投九大奧步」，包括黑函丶機車丶造謠丶擾亂丶境外干擾丶 電話詐騙丶移花接木丶竄改丶割布等。

他舉例，新北市淡水區有不明人士在相關地方活動中，發送假文宣、黑函，上面印製一些誤導的內容，包括支持民進黨投四同意，想用混淆民眾的方式，干擾公投；高雄市有不明人士騎機車跟著垃圾車沿途高喊，「支持民進黨投四個同意」，也有人將國民黨訴求灌到民進黨，要誤導投票。

羅致政指出，像是臉書，以及網路上活動訊息，最近有大規模的境外留言，試圖製造網路輿論風向。民進黨的公投說明會辣台派場直播時，就曾出現大量簡體字帳號入侵蔡英文總統臉書，用簡體字嗆聲「蔡英文支持公投你當初支持了嗎？」還有留下五星旗挑釁。

羅致政強調，這些錯假訊息的動作，未來幾天可能會更變本加厲，提醒民眾要特別注意，請以總統、黨部，及黨公職的臉書作為正確訊息來源，對於其他不明來源的臉書訊息都要特別留意。

黨發言人簡舒培也指出，有人偽裝成立委蘇治芬電話語音錄音拜託投同意票，蘇治芬也已經向民眾呼籲，若有人接到電話，要幫忙錄音蒐證，她也已向警局報案。還有民進黨的黨公職懸掛、張貼公投相關布條，遭到有心人士破壞，「這是相當惡劣的行為亅。

她表示，各政黨對於四項公投的主張有不同的立場，應該努力透過宣傳，爭取民眾的支持，如果是透過錯假消息、破壞布條、串改文宣的方式，來達到混亂、騙票，這是非常不應該的。

她也呼籲，如果在未來六天內，發現類似的奧步，請立即向民進黨公職或民進黨官方line、臉書粉專反應，讓這樣的假訊息、假消息能夠立即停止。

律師黃帝穎表示，雖然公投法沒有如選罷法有「意圖使人不當選」的規定，但這些奧步行為不是沒有法律責任，舉例來說，像是竄改總統臉書貼文，就涉及違反著作權法，若擅自歪曲、割裂，是違法著作權法第17條的規定，依法可處兩年以下有期徒刑。

至於布條的割裂，他說，可依照刑法毀損罪，處兩年以下有期徒刑。至於在公投前散佈謠言，可能會違反社會秩序維護法第63條的規定，遭到行政處罰。有人在其選區散佈假電話錄音，稱蘇治芬支持四個同意，根據著作權法規定，涉及違反著作權法第17條人格權保障，是可處兩年以下有期徒刑。

他引用中選會規定指出，公投投票當天，都還是可以進行宣傳、公布民調，這點跟選罷法規定不一樣；只有在規範投票所四周30公尺內喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5千元以下罰金。「提醒大家投票所四周30公尺內，不要去干擾其他人投票。」