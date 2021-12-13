四大公投案本週六（18日）投票，國民黨副發言人楊植斗及重啟核四公投領銜人黃士修相繼絕食，希望喚起民眾了解公投意義投下同意票。對此，台北市議員羅智強不捨兩人絕食催票，亦透露「最後關頭，卻還有不少人不知道要公投」，令他擔憂。

羅智強今日在臉書表示，不捨兩人絕食催票，決捐帳篷為他們提供庇護設施。接著他擔憂指出「最後關頭，卻還有不少人不知道要公投，為了衝中間選民的投票率、為了提醒大家這週末去投票。楊植斗丶黃士修拿自己的身體當武器，號召大家關注、讓公投的議題繼續發酵」。

羅智強說明，「從今天起，黃士修將在自由廣場絕食靜坐；而我的辦公室主任植斗也將在今天晚間10點，絕時滿120小時。除了黃士修丶楊植斗，還有侯漢廷以及高毓安都受到號召到自由廣場絕食靜坐，不捨他們為了公投拚命，加上今天氣溫又降，我能做的，就是為他們在自由廣場遮風蔽雨，替他們架起雨帳跟睡覺的帳篷」。

羅智強痛批，「這個政府已聽不見人民的聲音，逼得公民出來犧牲自己，我們怎能不努力催票，燃燒到最後一刻呢？」。

黃士修日前表示，核四當年會封存就是因為林義雄的絕食，但這項決定完全忽視了中南部民眾飽受空汙而死亡的痛苦，如今他要用同樣手法討回公道。絕食目的在於為「被慢性屠殺」的中南部民眾請命，並喚醒大眾對公投的重視、回歸正常的民主機制。