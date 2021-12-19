公投結果4個都不同意昨日出爐，執政黨大勝，但民進黨執政的桃園、基隆、新竹市都是4個同意多於不同意。民進黨立委黃世杰今日表示，公投是對事不對人的投票，所以會回歸到藍綠基本盤，熱度也不如正常選舉，其實是正常現象。

據中選會資料顯示，2020大選國民黨、民進黨政黨票得票率，分別是基隆市37％比29％、桃園市35％比32％、新竹市32％比28％，雖然基、桃、新是民進黨市長執政，但政黨票仍是藍大於綠。

選區在桃園觀音、新屋、大園、楊梅區的黃世杰表示，公投是對事的投票，也沿著藍綠基本盤分布，桃園雖然很多黨公職都下去宣講，但熱度不如一般正常選舉，所以出現這樣的狀況。

黃世杰指出，2020大選桃園政黨票也是藍大於綠，而公投性質和一般選舉本來就不同，所以到最後就是藍綠基本盤在催票。至於對明年地方或2024年選舉的影響為何，這次的公投會列入參考，再做討論。

某民進黨立委私下認為，其實這次中南部大勝的關鍵在於，許多縣市的2022議員選舉，黨內初選競爭相當激烈，所以很多人是把公投宣講當成練兵，用這樣的情境在動員，把公投氣氛炒熱，這也是中南部投票率較高的關鍵。至於台北市為何全國最高，這是因為多數人不需返鄉投票且人口密集度高，投票較方便所致。