大陸澎湃新聞14日報導，大陸國家語言資源監測與研究中心13日發布年度「漢語盤點」活動之一「2021年度中國媒體十大流行語」，分別是：建黨百年、2020東京奧運會、中國航太、雙碳、疫苗接種、雙減、北交所、「清朗」行動、疫苗援助、《生物多樣性公約》。

報導稱，2021年，「雙碳」目標引領高品質發展；北交所的成立有助於中小企業「共同富裕」；「雙減」政策助力構建教育生態；「清朗」行動為人民群眾營造文明健康的網路環境；在全球抗疫大背景下，中國有序推進疫苗接種，同時對開發中國家提供疫苗援助；延期一年的2020東京奧運會成功舉辦；《生物多樣性公約》第15次締約方大會提出，要秉持生態文明理念，共同構建地球生命共同體。

報導指出，「2021年度中國媒體十大流行語」是基於國家語言資源監測語料庫，利用語言資訊處理技術，結合人工後期處理提取、篩選而獲得。語料來源於2021年1月1日至2021年11月底大陸15家主流報紙（包括大陸政府機關報、地方都市報和發行量較大的晚報），央視、央廣及地方12個電視台和7個電台的轉寫語料，以及2個網路門戶網站的全部文本，語料規模達10餘億字次。

「2021年度中國媒體十大流行語」解讀：

一、建黨百年

2021年7月1日，慶祝中國共產黨成立100周年大會在北京天安門廣場舉行。

二、2020東京奧運會

2021年7月23日至8月8日在日本東京舉行的第32屆夏季奧林匹克運動會。受新冠肺炎疫情影響，本屆奧運會延期一年舉行，這也是歷史上第一次空場舉辦的奧運會。

三、中國航太

1月29日遙感31號02組衛星發射升空進入預定軌道。4月29日太空站天和核心艙進入預定軌道。5月15日中國首次火星探測任務天問一號探測器成功著陸火星。6月17日神舟12號載人太空船順利升空，3位中國太空人在「天和」核心艙中生活三個月。10月14日中國首顆太陽探測科學技術試驗衛星「羲和號」順利升空。10月16日神舟十三號3位乘組太空人開啟為期6個月飛行任務。

四、雙碳

「碳達峰」與「碳中和」的簡縮合稱。3月習近平強調，如期實現2030年前碳達峰、2060年前碳中和的目標。

五、疫苗接種

中國接種的總劑次和覆蓋人數均居全球首位，完成新冠疫苗全程接種人數超過11億，人群覆蓋率位居全球前列。

六、雙減

指有效減輕義務教育階段學生過重作業負擔和校外培訓負擔。

七、北交所

「北京證券交易所」的簡稱。它是經大陸國務院批准設立的中國第一家公司制證券交易所，於9月3日註冊成立，11月15日正式開市交易。

八、「清朗」行動

2021年2月，大陸國家網信辦開展「清朗·春節網路環境」專項行動。5月8日，「清朗系列」專項行動全面展開。

九、疫苗援助

中國已向106個國家和4個國際組織提供了超過15億劑疫苗。

十、《生物多樣性公約》

2021年10月12日，《生物多樣性公約》第15次締約方大會領導人峰會在昆明以線上線下結合方式舉行。