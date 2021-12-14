香港文匯報報導，第24屆京台科技論壇11個分論壇等活動將於12月15日至16日和12月28日至29日兩個時間段在北京等地以網路視訊連線的方式舉辦。迄今為止，京台兩地超過170個行業公協會參與舉辦論壇活動，京台兩地企業共簽署合作協議或意向260個，協議金額超過640億元（人民幣），成果豐碩。

主辦單位表示，兩岸相關部門、產業協會、科研院所、企業代表等將深入交流，務實合作，共話發展。京台金融合作、新興產業合作、建築科技創新發展、綠色產業發展、新型智慧城市創新發展等分論壇，將圍繞「兩區三平台」建設，推動京台高新技術產業和高端服務業等領域的合作展開交流研討和項目對接。

基層衞生健康分論壇、台商暨台青發展分論壇、女企業家分論壇、公益分論壇、人才發展分論壇將多領域、多層面、寬視野探討共享大陸發展新機遇、密切兩岸經貿社會關係、推動兩岸實現互利共贏之道。迄今為止，京台兩地超過170個行業公協會參與舉辦論壇活動，京台兩地企業共簽署合作協議或意向260個，協議金額超過640億元，成果豐碩。

業內人士認為，分論壇的舉辦，再次反映了兩岸工商界希望交流合作的強烈願望，為當前冰冷的兩岸關係，增添了暖心的一幕。希望兩岸關係再次早日破冰，大陸為兩岸同胞謀未來的努力永不放棄、為兩岸同胞謀福祉的腳步永不停歇。

第24屆京台科技論壇峰會已於2021年11月25日，在北京經濟技術開發區舉辦。兩岸企業家峰會大陸方面副理事長張平、國台辦主任劉結一、北京市市長陳吉寧、國台辦副主任裴金佳、北京市委常委游鈞、北京市副市長王紅等領導在北京會場出席活動。兩岸企業家峰會台灣方面名譽理事長蕭萬長、理事長劉兆玄、副理事長陳瑞隆、秘書長尹啟銘和台灣電電公會理事長李詩欽等嘉賓代表在台灣會場出席活動。