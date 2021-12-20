NBA teams can now sign one replacement player for each roster player who tests positive for Covid, sources tell ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 20, 2021

根據《ESPN》權威記者沃納洛斯基20日搶先爆料，為了因應最近疫情加溫，不少球員都觸發聯盟健康與安全協議停賽，NBA跟球員工會緊急達成協議，只要球隊出現1名檢測陽性球員就可簽下替補球員，這種簽約方式將不影響薪資空間或豪華稅。

這項措施將進行到明年1月20日為止，主因仍在目前部分球隊出現湊不到7人可以上場導致延賽結果，聯盟當然不希望這種情況發生，接著只要隊上出現兩名陽性球員，就可擁有1個簽下替補名額，出現3名陽性球員就可簽下兩人，接下來以此類推。

另外一個重要的改變，則是雙向合約球員本季不會再有上場場次的限制，原本限制雙向合約球員最多只能出賽50場，取消這項限制的原因，也是要幫助各隊增加可以上場比賽的球員人數罷了。

目前幾乎天天都有球員或教練觸發健康與安全協議停賽的窘境，NBA已把7場比賽延期了，如果這種疫情加溫情況沒有改善，就算簽下再多替補球員，恐怕各隊恐怕還是湊不滿人數上場比賽，更何況真的有那麼多「堪用」的替補球員可以上場嗎？