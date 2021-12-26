王牌經紀人瑞奇保羅掛帥的「Klutch Sports」經紀公司，這下子是否把球迷都當作傻子呢？「Klutch Sports」在美國時間耶誕節這天，也就是明年2月克里夫蘭全明星賽開放投票當天，竟然替本季還沒上過場的七六人後衛班西蒙斯拉票，頓時引爆球迷瘋狂留言嘲笑！

由於明年全明星賽票選已經正式展開，「Klutch Sports」也在官方推特上面替自己所有旗下球員拉票，沒想到竟然也把班西蒙斯放了進去，頓時吸引接近破萬的分享次數，甚至遠遠超過替「小皇帝」詹姆斯拉票的分享次數10倍以上，回覆內容也很精采。

有球迷回覆，「班西蒙斯一場都沒打，你們還幫他拉票？你們公司怎麼好意思做出這種事？」也有球迷說，「你們不認為班西蒙斯是全明星？他本季沒有投丟1個罰球或三分球，我會號召大家投給他。」甚至還有球迷附上《ESPN》球評史蒂芬史密斯表情包嘲諷。

班西蒙斯本季因為「心理問題」，到現在還沒出過賽，就算為了避免加重罰款，他曾回歸七六人報到且練球，卻始終堅稱自己壓力過大無法出場，七六人也放棄讓他出賽想法，繼續想辦法把他交易出去，這個僵局還沒解決，他的經紀公司卻先搞出這種鬧劇！