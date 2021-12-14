加拿大和台灣今天在「第17屆加台經貿對話會議」中宣布，隨著雙邊貿易從COVID-19的影響中恢復，將持續努力加強供應鏈以及雙邊貿易和投資關係。

加拿大駐台北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）表示，加拿大將台灣視為值得信賴的貿易夥伴和朋友，正值我們辦事處在台灣慶祝35週年之際，加拿大希望維持一個具有包容性且是以法治、民主價值、人權保護和基本自由為基礎的印太地區。加拿大與台灣之間的貿易、投資和民間關係更為重要。在供應鏈和創新方面更緊密的合作將對未來發展我們的夥伴關係至為關鍵。

在供應鏈合作方面，加拿大和台灣宣布計劃在共同關注的領域進行聯合供應鏈研究。雙方討論到從明年開始安排商業圓桌會議的重要性，聚焦電動汽車、5G、先進製造等領域。

為了因應氣候變化，加拿大和台灣討論了在綠色經濟方面的潛在合作。雙方表示支持加拿大氫燃料電池協會和台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟之間的合作計劃。

鑑於加拿大是雙語國家，配合台灣的「2030雙語計劃」，雙方討論了深化教育的合作。在台灣教育部主導的加拿大-台灣工作小組領導下，正在建立新的高中雙聯學位的課程。加拿大也確認，台灣學生將連續第二年獲得加拿大留學獎學金。

2020年，台灣是加拿大第15大貿易夥伴，也是亞洲第6大貿易夥伴。2021年1月至9月，加拿大對台灣的出口總額為19億加幣，比2020年同期（12億加幣）成長 51.4％。來自台灣的進口總額為56億加幣，也比2020年同期（41億加幣）增長36.2％。

加台經貿對話會議每年由加拿大駐台北貿易辦事處和駐加拿大台北經濟文化代表處共同主辦。下一次會議定於2022年在台灣舉行。