日本前首相安倍晉三去年為因應疫情，發放布口罩給每戶家庭及照護設施等，今年卻被發現還有近8300萬片在倉庫沒發，現任首相岸田文雄今天說，此事有應反省之處。

日本朝日新聞報導，去年4月安倍為遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情擴大，考慮到市面上口罩缺貨，宣布發放布製口罩給每戶家庭和照護設施等，被通稱為「安倍口罩」。

日本政府當時合計製作2億9000多萬片布口罩，但會計檢查院調查發現，今年3月底時，還有約8272萬片仍在倉庫沒發出去。

對此岸田今天在眾議院預算委員會答詢時表示，這是因為當時口罩缺貨、社會不安情緒擴大，為了稍微讓國民安心、守護健康而採取的緊急措施。不過會計檢查院提出庫存問題，有應加以檢討與反省之處。

每日新聞報導，截至今年3月，布口罩存放倉庫的保管費約達6億日圓（約新台幣1億4800萬元），對於是否報廢庫存，岸田回應，將先尋找有效活用的管道。

另外，日本首相過去每年舉辦「賞櫻會」招待各界人士，但安倍晉三任內舉辦時發生爭議遭人檢舉。

每日新聞、共同社報導，岸田今天答詢時對此表示，他的內閣不考慮舉辦賞櫻會。

岸田說，賞櫻會在長年慣例中，邀請參與對象的標準變得曖昧，人數也越來越膨脹，招致民眾嚴厲批評，有許多應反省之處，這種事不能再次發生。自民黨將討論改革，希望恢復民眾的信賴。

報導指出，賞櫻會的相關爭議在2019年浮出檯面，安倍2020年停辦賞櫻會；去年9月接任首相的菅義偉今年也停辦賞櫻會。

安倍擔任首相任內，多年來涉嫌出錢請支持者出席賞櫻會前一晚的晚餐會（前夜祭），資金收支報告書卻無記載、未保存晚餐會飯店開的收據等，遭人檢舉涉違政治資金規正法（類似台灣政治獻金法）及公職選舉法。（譯者：顧荃/核稿：劉文瑜）1101214