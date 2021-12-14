中研院爆出P3實驗室感染爭議，外界關注調查報告何時才會交給指揮中心？對此，指揮官陳時中表示，提前繳交的可能性不高，因為還有不少文書資料受困於實驗室內。

中研院前女助理9日確診，至今已經過5天，調查報告仍未出爐，到底中研院染疫事件的調查報告何時才會交給指揮中心，陳時中今表示，提前繳交的可能性不高，因為還有不少文書資料受困於實驗室內，因為疫情的關係已經被隔離，要讓人進入索取並不容易，目前在取得資料上有些困難，但仍會督促中研院在十天內交出調查報告。

此外，中研院P3實驗室感染爭議，遭外界質疑內部控管螺絲鬆了，但近日中研院對外表示，勿將時任實驗室負責人的退役研究技師詹家琮冠上負責人的頭銜，遭質疑為切割。衛福部長陳時中今天則希望外界用詞能更精確，畢竟他已經退休了，認為用前負責人來稱呼會比較準確。

前中研院P3實驗室負責人詹家琮於本月初退休，時機與女研究助理染疫相去不遠，引發外界揣測。他昨天透過視訊接受立法院衛環委員會備詢時再次強調，實驗室內絕無霸凌，更多次強調女研究助理是越級通報，而遭直屬長官指責。

陳時中今於疫情記者會再談此事，呼籲外界勿再用中研院實驗室負責人稱呼詹家琮，「理論上希望大家用字上可以更精確，相關事件用前負責人會比較準確，因為他已經退休。」