根據《新京報》報導，阿里巴巴14日在內網公布多項針對員工關懷的「暖心計畫」，除回應大陸官方號召延長產假、新增育兒假外，並推出7天全薪陪伴假、20天全薪長期服務假，同時新增交通補貼宣導綠色錯峰出行，提高員工集體出遊（Outing）費用標準。此外，阿里巴巴還將試行靈活辦公制度，允許員工每週最多一天可自由選擇辦公地點。

據了解，此次推出的7天全薪陪伴假或是互聯網公司首創的假期類型。阿里巴巴內部公告，該假期的目的是希望員工留出更多時間陪伴家人。

在此之前，阿里也推出員工父母每年可接受免費體檢服務；員工子女與本人一同享有百萬級醫療保險保障，以及每年也有探訪親友的專程路途假。

據阿里內網公告，除新增假期外，阿里巴巴還將員工每年的集體出遊費用提升至人均每年1200元1800元（人民幣，下同），同時為員工新增每月800至1200元的交通補貼。