變異株Omicron來勢洶洶，台灣也陸續發現境外移入個案。已有專家聲稱打兩劑AZ無效，但多數醫師認為言之過早。內科醫師姜冠宇指出，Omicronh剛被發現不久，任何研究都不應太早並擴大解讀。不過他也說，包括AZ在內，莫德納、BNT等進口疫苗，「大家都對症狀快要無效了」。

「AZ是沒有用的疫苗嗎？」台北市聯合醫院中興院區主治醫師姜冠宇PO文，呼籲民眾不要太過相信部分專家「打AZ無效」的說法。姜冠宇強調，目前針對Omicron的研究都很有限，不宜太早或擴大解釋這些研究結果。

他指出，AZ（腺病毒載體疫苗）原本就和mRNA（BNT、莫德納）的抗體型態不同，mRNA疫苗看起來抗體多，但保護力、續航性掉得也快，「那些狂打mRNA疫苗的國家，未蒙其利」。

姜冠宇引用文獻，台灣進口的3大疫苗，AZ、莫德納、BNT，中和抗體均低於原本水平，幾乎抗症狀的效果都會嚴重打折，「大家都對症狀快要無效了」。

姜冠宇認為，民眾現在對疫苗的態度應有所改變，「打疫苗，就是像面對天氣變化準備雨傘，你會淋到一點點（輕症），但別成為落湯雞（重症），這才是最重要的。」