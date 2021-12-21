皇家加勒比集團（Royal Caribbean）旗下的海洋交響號（Symphony of the Seas）驚傳包括乘客與員工在內有48人經篩檢對新冠病毒呈現陽性反應。儘管目前尚無法確定這些人是否感染高傳染力的Omicron變種病毒，但已引發外界疑慮新一波疫情可能打擊才剛復甦的郵輪業。

皇家加勒比表示，該郵輪上95％的人皆已完成接種，而染疫者中有98％皆已施打過疫苗。

海洋交響號上周六停泊在邁阿密港，該郵輪是該集團綠洲（Oasis）系列成員，也是全球最大的豪華遊輪。該郵輪自12月11日啟航，共計7天的行程，於18日返回邁阿密，中途停靠美屬維京群島的聖托馬斯（St. Thomas）、巴哈馬等地，遊客與工作人員共計6091人。

皇家加勒比發布聲明指出，「目前每人都迅速進入隔離，被檢測出是陽性反應者都無症狀或症狀輕微，我們會持續關注他們的健康」。該公司指出，海洋交響號員工皆已接種疫苗，並且每周接受檢測，並且要求12歲以上的旅客必須接種兩劑輝瑞或莫德納疫苗，或是一劑嬌生疫苗。