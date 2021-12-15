民進黨宜蘭縣黨部今天（15日）邀集立法委員陳歐珀、宜蘭市長江聰淵等人，呼籲旅外鄉親、學子，在12月18日返鄉參與公投，並投下4個不同意票，盼鄉親都能參與公共事務，別讓自己的未來讓別人決定。

民進黨宜蘭縣黨部主委、縣議會黨團總召陳俊宇說，周六就是公投投票日，希望家長們可以花點時間，與子女們好好了解公投內容與公投結果對台灣的重要性，也盼大家可以打電話給縣外的鄉親回家投票，確保自己的權利。

陳歐珀指出，公投是國家主人對國家重大政策的決定，4大公投案關係台灣未來經濟發展、能源轉型、國際布局、民主發展，是無關政黨立場，希望民眾冷靜思考、站出來投票，在地的鄉親父老，旅外年輕學子不能缺席。

江聰淵表示，這次的公投有別於平常的選舉，18歲以上就有投票權，宜蘭18歲跟接近30歲的縣民，有可能都在外地讀書或者就業，所以返鄉投票是一件非常重要的關鍵，希望鄉親用手上4張不同意票，做主自己的未來。