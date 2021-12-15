中保無限＋與復興空廚搶攻年菜商機，「肉到家」首度加入冷凍年菜行列－「鴛鴦辣虎油火鍋名店組」超值年菜8件式，包含：自然發酵酸白菜湯頭、自然發酵泡椒麻辣湯頭、台灣豬五花肉片、台灣豬梅花肉片、嚴選特級火鍋料、肉大人招牌麻辣豬腳、棧直火廚房悶燒戰斧豬排、最吸睛甜品華人冰王蜷尾家的驚喜冰品。

中保關係企業復興空廚中央廚房擁有多年研製冷凍年菜豐富經驗，採用最高食品安全規格，道道嚴選食材悉心烹煮，料理過程由復興空廚嚴守把關，堅持食安標準，不添加味精及人工添加物，菜色完成後急速冷凍，鎖住料理美味，消費者只要使用家中廚具即可輕鬆復熱、美味重現，闔家享用好吃又健康的經典手工年菜。

「肉到家．鴛鴦辣虎油火鍋名店組」的酸白菜湯底是選用台南延齡堂吳老爺，以高粱二次發酵的酸白菜和雞高湯熬製，其獨特的酸度不僅醞釀出開胃的湯頭氣味，搭配涮肉更能帶出肉質的鮮甜；而台灣嚴選豬肉片，油花分布均勻，特殊的香氣增添彈性口感，令人難忘。

泡椒麻辣鍋底是以牛油、洋蔥、西芹、胡蘿蔔和蘋果，熬煮而成的基底，再加入泡椒、乾辣椒、辣豆瓣、及超過15種的辛香料…等熬煮而成的泡椒湯！湯頭鮮香麻辣，是一般不吃辣的人也能挑戰的「輕麻辣」。

肉大人招牌麻辣滷豬腳在滷製的過程中，特別加入青紅花椒、獨門中藥包、豆瓣醬、雞心辣椒與朝天椒，打造多層次的香氣，並且為了讓食材入味，特別以小火慢燉30分鍾後再燜30分鐘，細心的料理就是為了讓肉控們品嚐到十足入味的Q彈豬腳。

棧直火廚房悶燒戰斧豬排，只要將事先處理過的戰斧豬排在油鍋上雙面煎到金黃，加上普羅旺斯燉菜一同燉煮，簡單處理就可輕鬆上桌的大菜，讓人非常有成就感，代表未來的一年，面對所有挑戰都能迎刃而解。

值得一提的是，由「IF OFFICE」設計企劃公司馮宇團隊為今年「肉到家年菜－鴛鴦辣虎油火鍋名店組」做外盒設計，以吃角子老虎機的外型發想迎接虎年，包裝內的簡介和加熱方式做成代幣籌碼的樣子，用最聰明、環保的方式呈現包裝，希望帶給每位收到肉到家年菜禮盒的貴賓視覺上的樂趣和連莊的好運。