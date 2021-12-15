國際網球公正調查組織（International Tennis Integrity Unit，簡稱ITIA）本周公布有6位男子網球選手被查出打假球，其中4人參加過台維斯盃，處罰最輕者為禁賽9年，最重者為終身禁賽。6人都是摩洛哥選手，世界排名很低，在不受關注的比賽中放水。

ITIA沒有公布受到影響的是哪幾場比賽，指出這些人收錢打假球、操控比賽內容，以及知情不報。6人的姓名為：Amine Ahouda、Anas Chakrouni、Ayoub Chakrouni、Mohamed Zakaria Khalil、Soufiane El Mesbahi、Yassir Kilani。

遭到終身禁賽的是Ayoub Chakrouni，他在2014年至2019年期間代表摩洛哥出賽台維斯盃，隊友Amine Ahouda曾經世界排名668名，是打假球的6人之中最高的排名。

今年7月中，溫布頓公開賽也有兩場疑似假球事件遭調查，ITIA目前沒有公布太多細節，只知有一場男子單打與男子雙打賽事。包括在單打比賽那場中途出現高額的「正確比數」「正確發球局數」投注，並且都賭贏。

俄羅斯女將席琪可娃(Yana Sizikova)涉嫌在去年法網女雙打假球，今年6月遭法國警方逮捕，隔天獲得釋放。她透過律師表示非常訝異，因為她是清白的。ITIA懷疑這些假球事件和體育賽事的腐敗逐漸集團化，席琪可娃被控收錢放水與組織詐欺，她單打的最高排名為336，去年涉嫌打假球的時候是765。