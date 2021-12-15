從111學年起，國小、國中及高中生都必修本土語文，但師資是一大問題。教育部今天表示，現有高中以下學校教學支援人員及取得語言認證教師計有1萬3456人，自110學年度第2學期開學後，將再加強培訓教師，全力讓111學年生都可依需求選習。

教育部表示，110學年度第2學期開學後，每月召集會議以逐縣市、逐校方式，進行師資盤整對接，除將透過學校薦送教師參與培訓確保國中及高中校校都有自己的本土語文師資外，也進行區域教支人員盤整與跨校媒合，也同步進行直播共學開課的師資及設備作為支持。

教育部表示，正辦理111學年度高中課程計畫備查機制，本土語文／台灣手語部定必修課程2學分，以第一學年實施為原則；開設於第二、三學年請學校敘明原因。

教育部說，為支持學校依學生選習開設本土語文課程，取消成班之人數限制，多出的相關經費將由國教署給予支持；並針對不同規模、地區特性及類型之學校進行模擬排課例示，提供各校參考。

開課方式除實體以外，並加入直播共學方式，自111學年起，國教署辦理高中以下學校閩南語文、客語文、閩東語文、台灣手語直播共學計畫，以校內弱勢語言或少數腔調、少數學生修習、小校、偏遠地區學校等師資難覓者優先媒合直播共學課程，以確保學生學習權益。

教材研發方面， 除現有出版公司編輯之教材外，教育部針對客語、閩東語、原住民族語及台灣手語，已進行學習教材及教師手冊編寫，預計於111年6月前完成國中7年級及高中1年級教材，此外，閩東語及台灣手語於111年6月前也會完成國小1年級教材，相關教材併同進行數位化，提供學生多元學習資源及教師授課素材。

此外，為幫助學校了解跨語別選修學生之能力，並依其級別開課，教育部研發評估工具，並針對「聽、讀」試題進行數位化試題研發，預計於111年3月進行線上測試、5月正式上線，提供線上化評估工具供師生使用。