高齡健康的三大追求，即預防、慢老及精準治療，台灣人壽已用科技提出解方。台灣人壽營運規劃處處長楊欣枬15日表示，台壽已分別推出「i健康計畫」、「TeamWalk」及「AI健康分」APP，同時針對讓銀髮族焦慮的保單理賠，也推出多元管道，將傳統要七天的流程，可濃縮到30分鐘。

台灣人壽與政治大學商學院聯手舉辦首屆「2021銀髮金融論壇」，其中勤業眾信資深執行副總溫紹群即指出，很多高齡長輩罹病時檢視保單，才發現很多是「人情保」，根本就不需要，是否應整合醫療及健康數據，搭配AI等科技發展，做保單健檢及保障缺口檢視，同時運用區塊鏈及智能合約，直接理賠醫院的醫療費用，保戶免先墊付再申請理賠，再著是元宇宙來臨時，許多復健或長者照護可能可採虛擬實境。

楊欣枬即回應，高齡三趨勢一是預防，有85％的民眾在新冠肺炎疫情後更注意健康狀況，且有60％會自主健康管理，台壽即推出「i健康」計畫，以區塊鏈整合散落的健康資訊，結合中醫式的望、聞、問、切，如血壓、腰圍、血糖、膽固醇等數據，運用科技預估可能的疾病風險，提供24小時醫療諮詢，再搭配保險顧問，協助民眾自主健康管理與完善保險規劃。

第二是追求慢老，銀髮族有86％會運動，比率高於整體平均，且83％是以散步、快走為主要運動方式，因此台壽推出TeamWalk，運用類手遊軟體，讓企業主鼓勵員工健走、運動。

第三是精準，每年有5億顆藥被丟棄，67.5％民眾曾浪費醫療資源，所以台壽推出AI健康分APP，依照健康狀況精準選保單。

在可能讓銀髮族焦慮的保單理賠上，台壽透過手機APP引導填寫並簡化複雜步驟，搭配影像上傳，OCI光學字元識別及自然語言處理等判別診斷書及疾病名稱等，從傳統寄送到理賠要七天時間，手機可將部分理賠縮短到30分鐘，同時台壽有龍e賠、理賠聯盟鏈、e-Claim、7-11便利店ibon申請理賠等多元管道，已有30％保戶自助使用，楊欣枬說未來台壽對銀髮與弱勢客戶將提供更多服務，落實友善及公平待客。