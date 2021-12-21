立院院會21日完成三讀證交稅條例、即為當沖降稅優惠延長三年至2025年12月31日，若為當日沖銷股票交易，一律適用證交稅率千分之1.5。

因應證交稅條例三讀通過，激勵台股21日盤勢，原本開盤17687點，開盤30分鐘小跌至17657點，惟當沖降稅三讀通過後呈現反彈，開盤第45分鐘小幅回升至17737點。

為趕在2022年1月1日無縫接軌適用，財政部與各黨團協商，順利獲得共識，由各黨團簽署不復議同意書，成功在冬至完成三讀。

我國台股當沖交易機制自2014年施行，但2014～2015年股市受證券交易所得稅重新課徵影響，外界對台股投資意願大幅降低。

為有效提振台股交易量，立法院在2017年4月底修正通過《證交稅條例》修正案，將當沖交易的證交稅稅率從千分之3降為千分之1.5，原本立法為短期一年措施，後續在2018年上半年又修法延長三年八個月，展延至2021年12月31日到期。

財政部與金管會2021年考慮到未來股市量能情況，再度推動修法，研擬將當沖降稅優惠再展延三年至2024年12月31日，目前已完成院會協商，就等立院最後三讀程序。

根據證交所年報統計，台股日均成交值2016年僅687億元，2017年受當沖降稅政策刺激提升到974億元，2018年更提高至1199億元，2019年則為1094億元、2020年1863億元。

今年受惠於上半年海運股行情，2021年1～11月日均成交值爆發性成長至4697億元規模，顯見台股量能高速成長情況。

在證交稅收方面，根據財政部統計，2016年尚未實施當沖降稅前為709億元、2017年為900億元、2018年提高到1012億元、2019年則為912億元，2020年為1506億元。

而今年以來因交易量能提升，2021年1～11月證交稅收也達到2538億元創同期新高，已提前超過全年證交稅史上最高水準（1990年的1603億元）。

盤點常見違約及監理制度，以強化券商與投顧業者規範，同時也設置風險評估機制。