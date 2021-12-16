台北市長柯文哲日前接受中廣新聞網直播節目《千秋萬世》主持人王淺秋訪問，期間針對四大公投議題進行討論，而當柯文哲談到核四及能源問題時，就爆料說有很大咖的政治人物告訴他，曾有人問過能源政策為何只有規劃到2025，結果總統蔡英文回說「我總統做到2024」，引起網友討論。

四大公投即將在本周六登場，柯文哲日前接受王淺秋訪問時也被問到對公投的態度及新北市長侯友宜發表的千字長文，柯文哲表示民眾黨不會說黨主席講全黨要一致，所有人都可以表達自己的意見，不應該強迫其他人遵守；而對於公投的看法，柯文哲說應該要先請行政院長蘇貞昌回答一個問題，「公投結果出來要不要遵守？」認為政府並未遵照上次公投的結果，所以應該先確認「公投到底有沒有實質效益」。

而針對核四問題，柯文哲表示雖然自己也贊成不要繼續蓋核四，但民進黨說不要蓋應該要講清楚後面要怎麼解決。柯文哲說，目前核電佔發電量12％，拿掉要怎麼辦？另外要燒天然氣發電，要佔發電量的50％，雖然比燒煤炭乾淨是事實，但是每度電要增加0.8元，計算過後每戶家庭一年恐要增加3萬元的電費，這些事情民進黨都沒有講清楚，批評「政治不能這樣！」。不過「3萬元」的說法遭蔡政府否認。

柯文哲更爆料，民進黨的能源政策只寫到2025，有很大咖的人就偷偷告訴他，曾有人問蔡英文2025以後怎麼辦，結果蔡英文說「我總統做到2024」，讓柯文哲忍不住說「我實在很想在媒體上揭露是誰跟我講的」。但此時現場幕僚緊張的馬上搖頭阻止，最後柯文哲沒有將該位「大咖人士」說出。