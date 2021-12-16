「臺鐵南港調車場」公辦都更開發案，由臺灣銀行統籌主辦新台幣238億元聯貸案並擔任額度管理銀行，該聯貸案已完成簽約。「臺鐵南港調車場」是我國最大型都更案，未來園區有6600坪公共開放空間，規畫搬遷台鐵總部大樓於此，另有商場、住宅、飯店、影城等，預計2026年完工，開發價值超過千億，預計為台鐵挹注逾600億，彌補虧損。

臺鐵南港調車場都更開發案是由南港國際一(股)公司及南港國際二(股)公司開發調車場都更基地，基地南鄰市民大道，鄰近捷運昆陽站及松山車站，基地面積共16458坪，擬興建包括臺鐵總部、辦公室、商場、飯店及住宅等複合式產品。該案係公辦都更案，位於台北市「東區門戶計畫」重要策略地區，開發完成後將促進南港地區經濟發展及增加就業機會，並落實國有資產活化政策；該案亦屬綠色經濟，規劃興建黃金級綠建築，落實建築節約能源，降低能源消耗及二氧化碳之排放。

該聯貸案原預計籌募金額為212億元，在13家金融同業踴躍支持下，承諾金額達615億元，超額參貸比率逾290%，最後以238億元結案，臺灣銀行表示，臺銀身為國家級的領導銀行，肩負政策銀行的責任與使命，積極支持政府政策推動都更危老業務，提供國內老舊建物重建所需資金暨信託服務。