日經：日產擬於美、歐興建電動車電池回收廠 13:482021/12/16 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日經新聞16日（周四）報導，日產（Nissan）規劃2025財年結束前，將於美國、歐洲興建最新電池回收廠，也是該日本車廠首度在海外設立此類工廠。 有鑑於稀有金屬價格節節攀升，日產期盼藉由回收電池於電動車再利用，有助於降低生產成本。 日產上月甫宣布未來五年斥資2兆日圓（175.3億美元），積極推動電動車計畫，目標到2030財年以前推出23款電動化汽車，其中15款為純電動車。 日籍女師來臺投入日語教育三十載 移民署頒發永久居留證 衝刺半導體材料營收 達興中港新廠明年Q3量產 #日產 #回收廠 #藉由 #日經 #擬於美 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美稱拜登簽令制裁4國實體與個人 含4家中國藥企和1名個人 10:592021/12/16 兩岸 1分鐘讀財經》美掐死陸半導體龍頭 2大台廠躺著賺 08:252021/12/16 財經 台經院長直斷 明年台灣人均所得 會超車韓國 04:102021/12/16 財經要聞 王毅稱在拉美 無地緣政治考慮 04:102021/12/16 產業財經 大陸10月大幅增持美債178億美元 仍為美國第二大債權國 10:202021/12/16 兩岸 陸10月大幅增持美債178億美元至1.065兆美元 仍是第二大債權國 09:152021/12/16 兩岸 美參院通過國防授權法案 邀台參與環太軍演 05:532021/12/16 國際 美議員籲拜登干預西藏事務 陸專家：黔驢技窮的表現 08:332021/12/16 兩岸 桃園拚垃圾減量明年試辦廚餘全回收 04:102021/12/16 地方新聞 《日股》航運攜手科技 日股曾重返兩萬九 12:332021/12/16 財經 美參院通過《2022財年國防授權法》 邀台灣參與環太軍演 10:132021/12/16 兩岸 財經熱門新聞 物價飆上40年最扯 她預言2022頭號大敵：不是通膨 - 財經 神人級投資！養內湖豪宅9年 謝金河老婆暴賺出場 - 財經 英特爾搶產能還要「VIP」待遇！台積電1句回應被讚爆：很仁慈了 - 財經 聯準會出毒招降通膨！美股卻意外驚漲 背後原因曝光 - 財經 租客找房要求特殊格局！網見關鍵2字喊：絕對不租 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。