日經新聞16日（周四）報導，日產（Nissan）規劃2025財年結束前，將於美國、歐洲興建最新電池回收廠，也是該日本車廠首度在海外設立此類工廠。

有鑑於稀有金屬價格節節攀升，日產期盼藉由回收電池於電動車再利用，有助於降低生產成本。

日產上月甫宣布未來五年斥資2兆日圓（175.3億美元），積極推動電動車計畫，目標到2030財年以前推出23款電動化汽車，其中15款為純電動車。