今（16）日傳出桃園某防疫旅館爆8人群聚感染，8人分別分散於3個樓層，包括5樓、6樓及8樓。醫療應變組副組長羅一鈞表示，因案16851為大陸返台的旅客，在自主健康管理第7天快篩陽性，採檢也確診，因此回溯去追防疫旅館，發現同樓層有共有6人確診，其中有4人基因序列結果，確定為S基因。

羅一鈞於記者會中指出，案16851為大陸返台的旅客，為指標個案，12月3日入住防疫旅館，在自主健康管理第7天快篩陽性，採檢也呈現陽性確診，Ct值25.4。

羅一鈞說，我們就回頭去看防疫旅館內，有無關確診個案交叉感染的疑慮，展開調查發現防疫旅館中，6樓共有6名旅客確診，房間位置都非常靠近，其中4名為案16841、案16851、案16856及案16768基因序列相同，為S基因。另外2人案16821及案16865還在檢測序列，但因為房間位置相當靠近，所以列為群聚相關事件，目前有6案在做基因比對。

陳時中也表示，在監測裡面，6樓有6例、8樓有1例（案16862），及5樓也有1例（案16872），8樓這例是採檢驗出來的，5樓則是回溯採檢出來的個案，桃園防疫旅館群聚案，環境接觸感染的可能性最大。