藍營民代南北爆料，指公投前夕民進黨在高雄舉辦的選前之夜，因蔡英文總統出席加上高雄要衝出公投最高票，高雄義消被要求「出公差」，高市府新聞局長董建宏今（16）日下午出席輕軌新增3站試營運典禮時，再度重申此傳言是「不實訊息的抹黑，市府絕對嚴守行政中立」，市長陳其邁面對媒體提問則避談，僅呼籲大家要踴躍投票。

高市長陳其邁今天下午出席輕軌從鼓山站行駛至美術館站新增3站的試營運典禮，在搭乘列車試營運體驗結束後，原本不受訪的陳其邁被媒體追問國民黨民代指有高雄義消被迫要求參加民進黨的高雄公投選前之夜的看法時，陳其邁未正面回答，僅表示，「尊重民眾行使公民權，能自由表達意識」。

陳其邁說，公投對能源轉型、用電的區域均衡、非核家園以及是否能加入國際組織至關重要，希望民眾冷靜，能將意見做科學性的分析，踴躍投票行使公民權，民主本來就有贊成和反對，希望大家能有不同意見的表達，這是台灣民主的可貴，公投最後還是由人民做最後決定，因牽涉的議題和台灣以及高雄的發展非常重要，鼓勵大家都出來投票。