綠媒政論節目每天「伺候」國民黨台中市第二選區立委補選候選人顏寬恒，已成「議顏堂」，立委洪孟楷今在立院質詢NCC此事時，NCC主委陳耀祥再有驚人之語，表示台中市第二選區從陳柏惟遭到罷免以來，就是媒體焦點，新聞就像海浪一波波，就連近期某位藝人的花邊新聞也是佔據媒體版面，拿王力宏類比顏寬恒。

「議顏堂」成為台灣奇觀，引發民眾不滿，與去年不准中天新聞台換照，理由是中天報導特定人物過高明顯雙標，已有民眾檢舉三立及民視政論節目內容涉及不公不實，遭接獲最多檢舉的是三立iNews台「鄭知道了」，總件數已增加至45件。

陳耀祥表示，已經收到相關檢舉，NCC也會發函給三立、民視的倫理委員會，要求說明並檢討這件事情。不過他強調，顏寬恒也可以要求相同時段答辯機會。對於NCC說監控新聞節目不含政論節目，陳耀祥強調，政論節目同樣在監管範圍。

陳耀祥表示，台中市第二選區從陳柏惟遭到罷免以來，就是各界的關注焦點，強調新聞議題本來就是一波波，就跟海浪一樣，近期「某個藝人」有花邊新聞，鬧得沸沸揚揚，也是大幅佔據各大新聞版面，暗示顏寬恒跟王力宏的狀況一樣。

至於蔡政府大內宣，這3個月為了公投，瘋狂灑錢大砸廣告預算在電視台，洪孟楷要求NCC調查政府、公家單位是否加倍投入，陳耀祥表示，要去瞭解預算怎麼執行、怎麼拿到，「要請電視台去說明」，因為這是電視台的營業秘密，且年底電視台大家都很忙，需要一點時間去查，但會想辦法在1個月內提供資料。