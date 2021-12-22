指大新竹合併有助半導體競爭力 蘇貞昌：蔡總統已有明確指示

針對大新竹合併升格的議題，行政院長蘇貞昌日前表示，竹竹的合併不但符合竹竹大多數民眾的意識，同時也是讓半導體產業最大的聚落更有力的整合，而這一點總統已經有明確的指示。此話引發網友們熱烈討論，不少人批「吃相難看」；也有人直言「還民主進步哦，總統說了算，哈哈哈哈哈」。

針對有立委表示，合併升格應把大基隆與雲嘉嘉等一起討論，也要求行政院提行政區劃版本，蘇貞昌20日對此表示，台灣的半導體產業領先世界，占有非常重要的地位，我們要藉這個機會給台灣的半導體產業更大競爭力，竹竹的合併不但符合竹竹大多數民眾的意識，同時也是更能讓半導體產業最大的聚落更有力整合，而這一點「總統已經有明確的指示」，我們會就相關的配套做到更完整。

對此有不少網友在《批踢踢》、《Yahoo新聞》相關報導底下留言討論，其中《Yahoo新聞》有破800則留言，不少人都說「吃相難看，大家在防疫，政客還在搞個人利益」、「吃相難看！以後財政劃分必定出問題」、「誇張！公投完立馬搞個人利益呢」、「合併了之後又怎樣，笑死」、「全台灣併成一個縣有搞頭嗎」、「民進黨為了自己的利益，真的無所不用其極」、「半導體產業都往南移了，那就新竹、台中、台南、高雄一起合併好了，或者台灣全縣市合併起來，資源更多，麻煩把心思放在治安、民生上好嗎？不然民進黨都會合併落選喔」。