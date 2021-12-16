近期物價飆漲，民眾餐費支出也開始增加，就有網友認為未來要用銅板價吃一餐，是不是只剩下便利商店可選擇，貼文引起共鳴與討論，有人直言以前不覺得超商食品便宜，但現在真的有感。

原PO在PTT八卦板發文表示，自己到外面買晚餐時，發現不少店家都漲價了，最後繞了一圈仍不知道要吃什麼，索性就到便利商店買晚餐，認為便利商店的微波食品有便當、義大利麵，一個約60-80元，如果是即期品的話還會打折，省下來還能加個茶葉蛋，好奇「會不會以後想省錢反而要去便利商店了？」

不少網友紛紛回應，「比起夜市路邊攤好太多了」、「正餐小7挑最便宜的65，再65折就不到50了，疊加信用卡優惠可能一餐就不到40」、「65便當或麻婆豆腐燴飯搭大瓶飲料，100有找」，「以前覺得腦袋進水才會買他們的49元搭配套餐，這幾年發現變得蠻划算的」、「65元一個雞肉三明治+中杯拿鐵超便宜，在路易莎要破百…」。

部分網友則力推義大利麵，認為CP值最高，「便利商店的義大利麵一直都是最便宜」、「7折後義大利麵大概不到50，我會買」、「義大利麵來說超商賣的確實最便宜，而且其實比很多百元等級的義大利麵好吃」。

不過也有網友點出現實，「現在各種聯名更貴」、「別買那些聯名的騙錢東西，不值」、「全家牛肉炒麵69元給我漲到75，別幻想不會漲」。還有人無奈物價漲勢，不禁感嘆「便利商店都變成了小確幸是什麼世界…」。