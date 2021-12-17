中角灣國際衝浪中心周邊道路及附屬設施改善工程開工前現勘。（金山區公所提供）

中角灣國際衝浪中心周邊道路及附屬設施改善工程開工前現勘。（金山區公所提供）

為改善知名國際衝浪基地中角灣道路鋪面品質，新北市金山區公所自本月15日起至明年1月13日，辦理周邊道路改善優化工程作業，施工期間將實施彈性交維，請前往中角灣衝浪基地的用路人，提前改由中角灣街進入，並請配合現場交管人員引導。

新北市議員廖先翔指出，中角灣現況道路破損，藉由優化工程將使用已久的破損路面全數更新，改善凹凸不平路況，也將一併改善相關交通指引標線，以提供良好用路友善環境。

金山區長廖武輝表示，感謝市議員廖先翔長期關心金山區內通行環境並協助爭取經費優化中角灣路況 ；遠近馳名的中角灣衝浪中心啟用後，每到假日人潮絡繹不絕，成為新興旅遊熱門景點，也因道路使用頻繁造成道路破損，期盼藉由工程改善後，使遊憩民眾擁有舒適的行車環境。

金山區公所提醒，施工時間如遇雨天或天候不佳將順延，用路人行經施工區域時請減速慢行，並配合現場指揮人員引導行駛，施工期間造成不便敬請見諒。