根據新加坡政府最新官方資料，11月非石油產品出口年增24.2%，創近10年來最大增幅，同時也是連續第12個月成長。

另外，星國10月的出口也有年增17.8%的好成績，當時漲幅一度創2012年2月以來最大。17日，新加坡政府表示，11月出口月增率方面為1.1%，10月則是4.1%。

至於出口項目中，電子和非電子產品都見成長。IC、PC與各式磁片熱銷，推升電子出口年增29.2%。在機械、石化以及化學原料品帶動下，非電子出口年增率也有22.7%。

該數據指出，除了泰國以外，11月對全球主要市場的出口都有增加。其中，最大貢獻者是中國大陸、台灣以及韓國，約有36%到58%不等的成長。同時，對全球新興市場的出口量更是狂增54.2%，主要是南亞、部分東協地區以及拉丁美洲。

星國政府指出，延續10月年增24%的態勢，當地11月貿易量成長31.6%。其中，出口增31.3%，進口也增31.9%。