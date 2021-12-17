受到新冠病毒，以及美國聯準會準備減債與考慮升息影響，大型科技類股和旅遊相關族群雙雙走弱下，17日早盤結束時，日經指數收28799.6點，跌266.72點或0.92%。東證收1998.96點，跌14.12點或0.7%。

松井證券認為，17日日股會跌，是因為聯準會顯露鷹派一面，資金未來將緊縮所致。但16日上漲，則是放空的被軋要趕緊回補。年底封關即至，市場應該是趨於謹慎操作。

日股的科技類股股大跌，東京威力科創跌近2%。另外，空調製造大廠大金工業跌2.17%，軟銀也跌1.42%。

旅行相關族群受到日本發現Omicron病例影響而疲弱，航空公司與鐵路業者分別下挫1.22%與1.1%。同時，迪士尼樂園的營運者Oriental Land更是下跌3.76%。

東證核心30中，漲1.58%的三井物產漲幅最大，其次是7 & i控股漲1.25%。另外，下跌3.90%的光學儀器製造商豪雅，則是表現最差的。