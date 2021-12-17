宏碁(2353)董事長陳俊聖今天表示，半導體缺貨造成的問題，明年第一季會是觀察點。半導體12吋的量明年第一季就會出來了，其實12吋現在已經在出了，但明年Q1的良率會拉上來，8吋、12吋一樣的產品Q2會增加2.25倍的量。但半導體缺貨是不是Q1就能解決，目前仍看不清楚，因為中間還可能會有灰犀牛和黑天鵝出來。

明年半導體缺料主要跟汽車產業有關，除了因電動車對晶片需求大增外，也跟汽車廠積極建立零組件庫存有關，導致NB/PC長短料情況越來越險峻。但陳俊聖今天表示，隨著 Delivery，Codec，Management都陸續上12吋，目前12吋的量比較小，到Q2會衝到2.25倍的量，屆時很快就會填足供需缺口。

展望明年PC景氣，陳俊聖仍強調，需求不是問題，問題仍是供給面，明年Q1在半導體方面是個重要觀察點，但即使半導體的問題解決了，還是有其他問題，像是海運，宏碁手上仍有超過一個季度的訂單量，但海上的庫存也多了一個月，只能說現在對的事情趕快做。