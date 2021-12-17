42歲張姓男子今（17日）上午9時許，疑因不滿68歲余姓母親不讓他在新北市中和區南山路住家內抽菸，一怒之下持長約28公分的料理刀砍傷母親，張母背部多處刀傷、腹部穿刺傷，胞姊見狀上前制止也遭劃傷，張母送醫後傷重不治，警方將張嫌帶回偵訊中。

據悉，張嫌患有思覺失調症，今（17日）上午9時許，因母親禁止他在家中抽菸，母子倆發生口角衝突，張嫌一怒之下竟持家中的料理刀砍傷母親，張母右側腹部及右腹靠背部多處刀傷，腹部也有嚴重的穿刺傷，送往雙和醫院急救後仍宣告不治。

衛生局表示，張嫌為追蹤關懷精神個案，自2013年7月關懷至今，定期每3個月追蹤關懷病況，最近訪視狀況顯示張男與母親及姐姐同住，家庭關係緊密，穩定就醫接受藥物及針劑治療。

張嫌最近一次回診為今年12月，原已排定12月下旬家訪個案，但沒能完成即發生憾事。目前張嫌已接受偵訊並送檢調，事件緣由待司法程序後釐清，針對此不幸事件，衛生局已派人員關懷家屬並提供相關資源協助。

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