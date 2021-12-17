礦商Nyrstar在周四表示，由於電價高漲，將關閉在法國的工廠，進行維修和保養，加深了人們對精煉鋅供應吃緊的擔憂。上海鋅價在周五亞洲下午時段上漲4.5%，來到近一個多月最高水準。

上海期貨交易所下午2點交易量最大的一月鋅合約上漲3.7%，每噸2萬4010元人民幣，而在今日稍早的交易中，一度衝上2萬4160元人民幣，為自11月2日以來最高。

倫敦金屬交易所的三個月期鋅價微漲0.1%，每噸為3427.5美元，而周四則一度觸及3482美元兩個月高位。

總部位於比利時的Nyrstar將從明年一月第一周起關閉在法國Auby的鋅工廠，該工廠也生產鉛。Nyrstar也是最新的受到天然氣價格上漲的受害礦商。

花旗分析師在簡報表示，0至3個月期的鋅價格預測從3350美元升至3700美元，主要是現貨供應吃緊，現在又有Nyrstar的Auby冶煉廠的縮減，加劇了緊張狀態。而隨著電力緊縮情勢的惡化，歐洲其它冶煉廠進一步中斷的可能性越來越高。