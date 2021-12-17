范雲提吿陳雪生性騷擾 法官判賠8萬 17:142021/12/17 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 藍委陳雪生（左）和綠委范雲（右）。（中時合成照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 去年立法院審查監察院人事案時爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂撞她，范雲指陳涉及性騷擾並提起民事訴訟，台北地方法院判決陳雪生性騷擾成立，須賠8萬元給范雲。這起國會議員涉性騷擾案，台北地院尚未提供判決理由。 《台北股市》台股明年一路順風 迎接高毛利率時代 國泰人壽 首創數位團保平台 #范雲 #陳雪生 #性騷擾 #8萬 #判賠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 飛官殉職 空軍司令部國賠466萬 04:102021/12/17 社會新聞 《生醫股》腦瘤藥獲孤兒藥資格 生華科喜孜孜 10:342021/12/17 財經 2022誰來做老大》彰化縣議員 綠營參選爆炸 全縣提名24席 04:102021/12/17 政治要聞 椒香撲鼻 麻辣銷魂 《麻辣陳》初心不忘 讓肉乾變精品 10:292021/12/17 生活 城鄉島遊PK戰 雲世代小微場域創新輔導成果影片首映會 07:192021/12/17 寶島 李克強：擴大財金政策支持力度 04:102021/12/17 全球財經 氣候變遷、登革熱埃及斑蚊恐北上 應變計劃擬明年公布 11:402021/12/17 生活 高雲翔捲性侵醜聞慘封殺3年 遭抓包腫一圈偷改名求復出 15:302021/12/17 娛樂 1218公投》8月9日後遷籍者須回原戶籍投票 北市有近5萬人 12:242021/12/17 政治 《港股》科技股走弱 恆指跌0.75％ 11:422021/12/17 財經 1218公投》馬攜手任內4閣揆 宣示支持重啟核四 04:102021/12/17 政治要聞 社會熱門新聞 獨家》空軍女中校淪台傭 放公假當前總司令夫人24H看護 - 社會 直擊》台中市工廠大火濃煙駭人 3人跳樓逃生 - 社會 女學生才下公車秒被機車撞 網看影片氣炸：再鑽啊 - 社會 華航19年前澎湖空難靈異1分鐘錄音又現 悽喊：我不要死在這 - 社會 神級罕見「操」姓寶寶怎取名？爸媽煩惱10天 爺丟1字秒報戶口 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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