去年立法院審查監察院人事案時爆發衝突，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂撞她，范雲指陳涉及性騷擾並提起民事訴訟，台北地方法院判決陳雪生性騷擾成立，須賠8萬元給范雲。這起國會議員涉性騷擾案，台北地院尚未提供判決理由。