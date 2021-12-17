公投選戰進入倒數，台灣民眾黨於17日分別在高雄、台北舉辦公投選前之夜聯合造勢活動。（洪浩軒攝）

公投選戰進入倒數，台灣民眾黨於17日分別在高雄、台北舉辦公投選前之夜聯合造勢活動，高雄場選在高市議會旁，過程中北、高進行視訊連線。（洪浩軒攝）

公投選戰進入倒數，台灣民眾黨於17日分別在高雄、台北舉辦公投選前之夜聯合造勢活動，高雄場選在高市議會旁，過程中北、高進行視訊連線，再次對民眾表明黨內「護藻礁、護食安、護台灣」的公投立場，雖然現場天氣寒冷，人數也不多，但支持者的熱情依舊不減。

活動過程中，民眾黨北、高兩地開啟視訊連線，互尬現場氣氛熱度，雖然台北場人數多出許多，但高雄支持者歡呼聲不斷，並隨著台上講者高喊「1218決戰公投，中道力量投出未來」，現場氣氛熱烈，民眾黨重要幹部也輪番上陣宣講，呼籲民眾公投日踴躍投票，一起反萊豬、護藻礁。

吳益政打頭陣率先上場宣講，吳益政表示，公投是平衡民主失衡，針對公投綁大選他也不同意，但不應該規定公投時間，公投不是政黨惡鬥，不能只喊同意或不同意，民眾黨是想跟大家溝通，在藍綠政黨中找出可能方向。

而反萊豬醫師蘇偉碩的妻子王文心接續登場，針對萊豬議題宣講，提到自己是母親，跟大家一樣非常關心家人健康，科學健康不分藍綠，萊克多巴胺會影響孩子發育，因此拒絕萊豬。

活動中與台北場視訊直播，高雄現場的民眾高舉民眾黨旗幟，一南一北喊出「1218決戰公投」、「中道力量投出未來！」，並同步聆聽民眾黨主席柯文哲對於公投的宣講，但當柯文哲進場說話時，開始有部分民眾慢慢離場，其餘支持者則緊盯螢幕，坐在位置上聽講，或是拿起手機拍照，給予支持。

而活動壓軸則由立委蔡璧如上台宣講，她說，希望大家一定要出來投票，公投關係到台灣未來，經濟問題和核能問題，還有保護生態藻礁，一定要出來投票。蔡璧如表示，9月份她全台跑透透，去研究台灣能源問題，到底台灣有沒有缺電。

蔡璧如質疑，政府沒說實在話，說沒有缺電卻一直跳電，那台灣到底缺什麼，興建三接不反對，但不要破壞藻礁，台灣美麗海岸線被破壞了，大家應該留給後代自然海岸線，公投不投人、不投黨，是台灣民眾要共同承擔，這一代要好好思考，大家踴躍出門投票，決定台灣未來。

最後，全場演唱《同島一命》，現場燈光漸暗，大家拿起手機點燈，在支持者合唱下結束這場晚會。