決戰1218》公投要「人民自己做主」侯友宜板橋國小投票籲踴躍投票

1218公投今天投票，身為藍營「最強諸侯」新北市長侯友宜，始終未對四大公投正面表態，更於公投前夕在臉書寫下「千字文」，走藍綠之外的第三條路線，要「人民自己做主」，侯友宜今上午9時到板橋國小投票，他說，今天天氣冷，要民眾多穿一點再出門投票，記得人民作主，表達你對公投的意見，呼籲民眾踴躍出來投票。

被問到對公投結果樂觀嗎？會符合你的期待嗎？侯說，他是地方首長，要讓選務順利及公投的民主主義能展現他的價值，對於公投結果都予以尊重。

另如結果跟黨內期待不符，是否會怕失去藍營選票？侯表示，他是地方行政首長身分，「努力好好做事」。

侯今天投票約花了5分鐘，侯解釋，因為有四個顏色、要看顏色要投哪一票箱，加上有4個議題蓋章要謹慎，把自己經過謹慎科學思慮後，蓋下他中心表達的意見。

而藍營昨晚在中正紀念堂自由廣場舉辦「民主守夜」活動，新北市議長蔣根煌表示，侯不僅支持國民黨提出的反萊豬及公投綁大選，「4大公投他全部支持」，今被問到會不會覺得「被表態」，侯回應，從沒有對外說過這樣的事，他向來保持行政中立，臉書已說的很清楚，一切由人民作主，並尊重公民投票結果。

對於藝人蔡琴昨在「民主守夜」活動表示，如果很多人說「我思故我在」的話，她可能就不敢上來，被解讀在酸侯，侯表示，謝謝大家都很關心，只要大家都很關心，相信人民願意站出來表達自己的思考意見，他覺得都是好事。

1218公投有重啟核四、公投綁大選、反萊豬進口及珍愛藻礁等4項公投案，新北市共有342萬7162人具投票權，年滿18歲首次具有公投投票資格者有11萬1022人，共設立2625處投開票所。