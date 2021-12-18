四大公投於今(18日)投票，台灣民意基金會董事長游盈隆今中午在臉書透露，自己完成投票了，「路上湧現平常難得一見的人群，有總統大選的味道！」他也預估今日的投票率應有五成到五成五。

游盈隆在臉書表示，選民投票踴躍，路上湧現平常難得一見的人群，有總統大選的味道，自己去投開票所時，投票所外排隊大約十幾人，加上社交距離，就像一個隊伍，秩序良好；他也說，很難說一個投票所有什麼代表性，但有這樣的人潮出現，「似乎可預見全國投票率不會太低，五成到五成五應是合理推估」。

至於公投案過關門檻為何，中選會表示，以投票權人人數1982萬5468人確定統計而言，有效同意票達495萬6367票以上，且要多於不同意票，始為通過；反之，若有效同意票未多於不同意票，或有效同意票數不足495萬6367票，公投案依法則為不通過。

此次四大公投案的主文內容分別如下：

★第17案：您是否同意核四啟封商轉發電？

★第18案：你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品？

★第19案：你是否同意公民投票案公告成立後半年內，若該期間內遇有全國性選舉時，在符合公民投票法規定之情形下，公民投票應與該選舉同日舉行？

★第20案：您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？（即北起觀音溪出海口，南至新屋溪出海口之海岸，及由上述海岸最低潮線往外平行延伸五公里之海域）